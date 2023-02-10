Макрон не исключил лишения Путина ордена Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что может лишить президента РФ Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона, но не сейчас. Об этом сообщает Le Figaro.

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Осенью 2006 года Путин первым из россиян стал кавалером Ордена почетного легиона высшей степени. Орден ему вручил Жак Ширак, занимавший пост президента Франции. Ширак подчеркнул, что Франция высоко ценит вклад Путина «в развитие отношений всестороннего сотрудничества».

«Я ничего себе не запрещаю (...), но это не то решение, которое я бы принял сегодня», - так Макрон прокомментировал возможность лишения Путина ордена.

Макрон подчеркнул, что эти решения «символические, но важные» и «всегда наполнены смыслом», поэтому для их принятия должно быть выбрано «правильное время».

9 февраля Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.