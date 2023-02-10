Макрон не исключил лишения Путина ордена Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность исключить президента России Владимира Путина из Ордена Почетного легиона. Об этом сообщает издание Associated Press.

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«Макрон не исключил, что лишит Путина чести, которой тогдашний президент Жак Ширак наградил его в 2006 году», — передает издание.

9 февраля большой крест ордена был вручен украинскому президенту Владимиру Зеленскому за отвагу и решимость. Но такой же орден есть и у Владимира Путина.

Вручение ордена Зеленскому проводилось в Елисейском дворце во Франции, передает RT. Макрон заявил, что вручение награды должно продемонстрировать поддержку Украины. В то же время французский президент отклонил запрос о предоставлении Киеву истребителей. Макрон считает, что они не нужны украинской армии.