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11 минут назад

AP: Макрон собирается отобрать у Путина орден Почетного легиона

Ura.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность исключить президента России Владимира Путина из Ордена Почетного легиона. Об этом сообщает издание Associated Press.

Макрон не исключил лишения Путина ордена Почетного легиона
Фото: ТАСС / Global Look PressТАСС / Global Look Press

«Макрон не исключил, что лишит Путина чести, которой тогдашний президент Жак Ширак наградил его в 2006 году», — передает издание.

9 февраля большой крест ордена был вручен украинскому президенту Владимиру Зеленскому за отвагу и решимость. Но такой же орден есть и у Владимира Путина.

Вручение ордена Зеленскому проводилось в Елисейском дворце во Франции, передает RT. Макрон заявил, что вручение награды должно продемонстрировать поддержку Украины. В то же время французский президент отклонил запрос о предоставлении Киеву истребителей. Макрон считает, что они не нужны украинской армии.

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