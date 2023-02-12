Число погибших в результате землетрясений в Турции вновь возросло

Число жертв землетрясений в Турции превысило 24 тысяч человек, заявил вице-президент страны Фуат Октай . Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, количество погибших выросло и составило 24 617 человек. Накануне, 11 февраля, Минздрав Турции сообщал, что количество погибших в результате природного катаклизма увеличилось до 22 327, число раненых достигло отметки 80 278.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что произошедшее 6 февраля землетрясение было в три раза более мощным, чем случившееся в 1999 году в районе Мраморного моря, в результате которого погибли более 18 тысяч человек.