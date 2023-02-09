Против Болдуина могут подать еще один иск

Родственники Галины Хатчинс, которая была случайно застрелена во время съёмок фильма «Ржавчина», хотят подать ещё один иск против актёра Алека Болдуина . Об этом сообщает Daily Mail.

О своём желании заявили родители, а также муж погибшего оператора. Такое решение они связывают с обнародованными показаниями против актёра, из которых следует, что Болдуин не проверял пистолет на съёмочной площадке и не уделил должного внимания инструктажу по обращению с оружием.

Напомним, что в октябре 2021 года Болдуин случайно выстрелил из реквизитного пистолета во время съёмок вестерна «Ржавчина». Оказалось, что оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами – в результате произошедшего погибла оператор фильма, уроженка Украины Галина Хатчинс, а также был ранен режиссёр картины Джоэл Соуз. При этом сам Болдуин утверждает, что выстрел произошёл самопроизвольно, а он не нажимал на спусковой крючок. Актёру были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве – ему и отвечающему за оружие на съёмочной площадке специалисту грозит до 18 месяцев тюрьмы.