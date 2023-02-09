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13 минут назад

Против Болдуина могут подать еще один иск

Елена Прошина

Родственники Галины Хатчинс, которая была случайно застрелена во время съёмок фильма «Ржавчина», хотят подать ещё один иск против актёра Алека Болдуина. Об этом сообщает Daily Mail.

Против Болдуина могут подать еще один иск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О своём желании заявили родители, а также муж погибшего оператора. Такое решение они связывают с обнародованными показаниями против актёра, из которых следует, что Болдуин не проверял пистолет на съёмочной площадке и не уделил должного внимания инструктажу по обращению с оружием.

Напомним, что в октябре 2021 года Болдуин случайно выстрелил из реквизитного пистолета во время съёмок вестерна «Ржавчина». Оказалось, что оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами – в результате произошедшего погибла оператор фильма, уроженка Украины Галина Хатчинс, а также был ранен режиссёр картины Джоэл Соуз. При этом сам Болдуин утверждает, что выстрел произошёл самопроизвольно, а он не нажимал на спусковой крючок. Актёру были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве – ему и отвечающему за оружие на съёмочной площадке специалисту грозит до 18 месяцев тюрьмы.

В мире,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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