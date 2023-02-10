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36 минут назад

В Британии началась проверка статьи Кларксона о ненависти к Маркл

Lenta.ruиещё 1

Британская независимая организация по соблюдению стандартов в прессе (IPSO) приступила к проверке газетной статьи, в которой британский телеведущий Джереми Кларксон резко высказался в адрес жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В Британии началась проверка статьи Кларксона о ненависти к Маркл
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что регулятор получил более 25,1 тысяч жалоб на публикацию Кларксона. Это стало рекордом за неполных девять лет существования организации. Кроме этого, отдельные жалобы подали два неправительственных общества по защите прав женщин.

17 декабря прошлого года 62-летний Джереми Кларксон в газете The Sun написал, что ненавидит Маркл «на клеточном уровне» и пожелал, чтобы ее провели голой по улицам всех британских городков, а люди кричали ей «позор». Общественность и депутаты потребовали принять меры в отношении журналиста.

Позже Кларксон пообещал впредь осторожнее высказываться в адрес героев своих публикаций и попросил издание снять статью с сайта. Он принес извинения Маркл, однако герцог и герцогиня Сассекские отказались их принимать. The Sun также извинилась за публикацию скандальной статьи. В свою очередь, супруги назвали извинения газеты пиар-ходом.

В мире,Джереми Кларксон,
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