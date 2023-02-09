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43 минуты назад

Байден заявил об отсутствии планов по посещению Украины

Елена Прошина

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время не планирует посещать Украину, но может отправиться с визитом в Польшу. Его слова приводит «РИА Новости».

Байден заявил об отсутствии планов по посещению Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из журналистов поинтересовался планами Байдена, касающимися зарубежных поездок, в том числе на Украину. Подобные слухи несколько недель активно ходили в ведущих американских СМИ.

«Есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, однако это все», — ответил Байден.

Позже один из журналистов указал, что президент США сделал ударение на слове «Польша», что, по его мнению, полностью исключает возможность посещения им Украины в ближайшее время.

В мире,Джозеф Байден,
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