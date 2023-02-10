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47 минут назад

Эрдоган сообщил о росте числа погибших в землетрясениях

Lenta.ruиещё 4

Возросло число погибших в землетрясениях в Турции, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.

«Число жертв землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 18991 человека», — заявил он.

Экстренные службы продолжают поисковые работы. В частности, в турецкой провинции Хатай спасатели достали 10-летнюю девочку из-под завалов спустя 90 часов после землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.

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