Возросло число погибших в землетрясениях в Турции , сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган . Его слова приводит РИА Новости.

«Число жертв землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 18991 человека», — заявил он.

Экстренные службы продолжают поисковые работы. В частности, в турецкой провинции Хатай спасатели достали 10-летнюю девочку из-под завалов спустя 90 часов после землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.