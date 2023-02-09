Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы прогремели в Харьковской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Также украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.
Напомним, что в четверг, 9 февраля, воздушную тревогу объявили на территории Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей Украины, а также на подконтрольных украинским властям частях Запорожской и Херсонской области.
С 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Целями становятся объекты энергетики, связи и управления.
В последний раз воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины в прошлую пятницу, 3 февраля. Сначала ее объявили в Киеве, а после предупреждение распространилось на всю территорию страны.