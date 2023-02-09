Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы прогремели в Харьковской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

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Также украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.

Напомним, что в четверг, 9 февраля, воздушную тревогу объявили на территории Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей Украины, а также на подконтрольных украинским властям частях Запорожской и Херсонской области.

С 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Целями становятся объекты энергетики, связи и управления.