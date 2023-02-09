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12 минут назад

В Одессе дерусифицировали хлеб

News.ru

Одесский хлебозавод № 4 переименует батон «Потемкинский» в «Гетманский», о чем сообщается на странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Это решение принято в рамках дерусификации названий продукции завода.

В Одессе дерусифицировали хлеб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проводим работу по смене названия батона Потемкинского на батон Гетманский, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Изюма Харьковской области Украины приняли решение переименовать 19 улиц в рамках «дерусификации». В этой связи улица Московская стала улицей Ивана Мазепы, Пушкинская — Степана Бандеры, площадь Революции — площадью Героев Крут. Улицу Ломоносова переименовали в улицу Романа Ратушного, Пролетарскую — в Лондонскую, Горького — в Виталия Смолярова. Улицу Тургенева назвали улицей Джохара Дудаева, Суворова стала улицей Семена Петлюры, Волоха — гетмана Полуботка, Камчатскую переименовали в улицу Аляски.

В свою очередь Киевскую улицу в городе Сасово Рязанской области предложили переименовать в честь одного из погибших участников СВО. В одном из местных сообществ в соцсети был запущен соответствующий опрос. Пользователям соцсети предложили проголосовать за один из трех вариантов ответа: поддержать или не поддержать идею переименования Киевской улицы, а также высказаться против изменения названий каких-либо улиц в принципе.

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