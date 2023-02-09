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12 минут назад

Венгрия поставила Киеву условие ратификации членства в ЕС

Никита Бородкин

Венгрия не ратифицирует членство Украины в Евросоюзе до тех пор, пока Киев не решит проблему с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье, в том числе путем разрешения более широкого использования венгерского языка. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил руководитель администрации премьер-министра Гергей Гуйяш.

Во время выступления на правительственном брифинге он подчеркнул, что действующие на Украине законы об языке и образовании далеки от установленных в странах Евросоюза норм.

Говоря о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс, чиновник отметил, что «любая страна может подать заявку в НАТО», однако принятие Киева в оборонительный союз прямо сейчас стало бы началом мировой войны.

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Напомним, что ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявлял, что школах в Закарпатской области Украины выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. Местные СМИ сообщали, что с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а ряд руководителей венгерских организаций, связанных с обществом Венгерского национального меньшинства, были уволены.

В Венгрии назвали притеснение нацменьшинства в Закарпатье неприемлемым. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на замечания президента Венгрии Каталин Новак касательно закона о национальных меньшинствах, отдельные положения которого касаются венгров в Закарпатье.

В мире,Видео,Каталин Новак,Тарас Креминь,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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