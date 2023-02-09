В Японии подтвердили обнаружение неизвестного аэростата около страны зимой в 2022 году

Японское правительство подтвердило, что в январе прошлого года недалеко от юго-западного острова Кюсю был обнаружен аэростат неизвестной принадлежности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

По его словам, Япония поддерживает регулярные контакты с Соединенными Штатами ряду вопросов, но воздерживается от раскрытия подробностей дипломатических обменов.

«Кроме того, правительство Японии подтвердило появление аналогичных воздушных шаров неизвестной принадлежности в ходе регулярного сбора разведданных в районе Японии, например в январе 2022 года над открытым морем к западу от Кюсю», — сказал Мацуно.

До этого власти Японии утверждали, что уточняют и вместе с США анализируют информацию о предположительном появлении вблизи страны китайских аэростатов в июне 2020 года, а также в сентябре 2021 года.