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48 минут назад

Кабмин Японии подтвердил обнаружение неизвестного аэростата около страны зимой в 2022 году

Газета.Ru

Японское правительство подтвердило, что в январе прошлого года недалеко от юго-западного острова Кюсю был обнаружен аэростат неизвестной принадлежности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

В Японии подтвердили обнаружение неизвестного аэростата около страны зимой в 2022 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, Япония поддерживает регулярные контакты с Соединенными Штатами ряду вопросов, но воздерживается от раскрытия подробностей дипломатических обменов.

«Кроме того, правительство Японии подтвердило появление аналогичных воздушных шаров неизвестной принадлежности в ходе регулярного сбора разведданных в районе Японии, например в январе 2022 года над открытым морем к западу от Кюсю», — сказал Мацуно.

До этого власти Японии утверждали, что уточняют и вместе с США анализируют информацию о предположительном появлении вблизи страны китайских аэростатов в июне 2020 года, а также в сентябре 2021 года.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленных представителей вооруженных сил и национальной безопасности США писал, что китайский воздушный «шар-шпион», который сбили у побережья Южной Каролины в минувшие выходные, был частью крупной программы разведки, проводимой вооруженными силами Китая.

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