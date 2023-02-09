Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона в Париж украинского лидера Владимира Зеленского неуместным. Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС , куда также приехал Зеленский.

"Думаю [приглашение Макрона в Париж Зеленского] было неуместным. Мы должны быть едины", - сказала Мелони, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне до прибытия в Брюссель по приглашению Европейского совета Зеленский провел в Париже переговоры с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В Италии усмотрели в этом "исключение" Рима. Затем было объявлено, что Мелони проведет двусторонние переговоры с Зеленским на полях саммита.