В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
10 минут назад

Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным со стороны Макрона

ТАССиещё 1

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона в Париж украинского лидера Владимира Зеленского неуместным. Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС, куда также приехал Зеленский.

"Думаю [приглашение Макрона в Париж Зеленского] было неуместным. Мы должны быть едины", - сказала Мелони, отвечая на соответствующий вопрос.

Шольц разволновался после упоминания России на пресс-конференции

Накануне до прибытия в Брюссель по приглашению Европейского совета Зеленский провел в Париже переговоры с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В Италии усмотрели в этом "исключение" Рима. Затем было объявлено, что Мелони проведет двусторонние переговоры с Зеленским на полях саммита.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Европейский совет,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители