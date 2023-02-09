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7 минут назад

Скончалась одна из старейших актрис в мире Бранка Веселинович

Газета.Ru

В Белграде скончалась югославская и сербская актриса театра, кино и телевидения Бранка Веселинович. Об этом сообщает издание Danas.

Умерла одна из старейших актрис в мире
Фото: Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Веселинович была старейшей актрисой Сербии и одной из старейших актрис мира. За свою карьеру сыграла в более чем ста спектаклях и десятках фильмов и сериалов, в частности, в американо-югославской версии "12 стульев" Мела Брукса и югославо-итальянской версии "Мастера и Маргариты".

Актриса состояла в труппе Югославского драматического театра с момента его основания в 1947 году, уточнила директор театра Тамара Вучкович Манойлович, и была последним членом изначального ансамбля. До 2007 года она продолжала выходить на сцену.

"Ее уникальная жизнь, ее гуманитарная деятельность и преданность театру и театральному искусству навсегда ознаменовали эпоху и историю Югославского драматического театра", - говорит Манойлович.

Ранее сообщалось, что скончался актер из фильма "Завтра была война" Сергей Столяров.

В мире,Сергей Столяров,Мел Брукс,
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