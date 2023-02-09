Эстония призвала закупать военную технику для Украины по аналогии с вакцинами

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Евросоюзу следует начать совместные закупки военной техники для Украины по аналогии с вакцинами от коронавируса. С соответствующим заявлением она выступила по прибытии на саммит ЕС, передает ТАСС.

Премьер указала на необходимость ускорить предоставление военной помощи Киеву. Она также отметила, что Евросоюз должен послать «четкий сигнал оборонной промышленности Европы - производить больше».

Каллас отметила, что механизм предполагает выделение европейскими странами денежных средств, закупку техники Европейской комиссией и отправку ее непосредственно на украинскую территорию.

Как сообщил ранее телеканал Sky News, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что «ничего не исключает» в вопросе оказания военной поддержки украинской стороне. Накануне состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. Сунак подчеркнул, что в настоящее время политики активно обсуждают поставки истребителей Киеву.