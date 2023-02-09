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18 минут назад

Польша назвала поражение России смыслом своего существования

Lenta.ru

Варшава существует ради победы над Москвой. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал смысл жизни для своей страны, его слова приводит итальянская газета Corriere della Sera.

По его словам, поражение России является «одновременно польским и европейским смыслом жизни». Помимо этого, он одобрил решение Германии поставить Украине танки Leopard 2.

«Лучше поздно, чем никогда», — подытожил политик.

Ранее стало известно о беспокойстве немецких властей касательно возможного срыва поставок военной техники для Киева. Отмечается, что в связи с этим Берлин призвал страны Европейского союза определиться с количеством направляемых танков до конца недели.

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До этого власти ФРГ заявили, что украинская сторона получит танки в конце марта 2023 года. Кроме того, Германия дала согласие на реэкспорт военной техники из стран-партнеров по НАТО.

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