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46 минут назад

Эрдоган пообещал быстрое восстановление после землетрясений

Мария Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил пострадавшие от землетрясений районы и заявил, что страна в короткие сроки отправится от последствий. Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган пообещал быстрое восстановление после землетрясений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

9 февраля президент приехал в провинцию Искендерун и встретился с местными жителями.

«Как бы мы ни пострадали от землетрясений, не волнуйтесь, мы исправим это в короткие сроки», - заявил Эрдоган.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. Оно затронуло Сирию и чуть меньше - Кипр, Ливан и Ирак. Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.

Общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 15 тысяч человек, десятки тысяч людей пострадали и тысячи зданий были разрушены.

В мире,землетрясение,Реджеп Эрдоган,
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