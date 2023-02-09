Эрдоган пообещал быстрое восстановление после землетрясений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил пострадавшие от землетрясений районы и заявил, что страна в короткие сроки отправится от последствий. Об этом сообщает Anadolu.

9 февраля президент приехал в провинцию Искендерун и встретился с местными жителями.

«Как бы мы ни пострадали от землетрясений, не волнуйтесь, мы исправим это в короткие сроки», - заявил Эрдоган.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. Оно затронуло Сирию и чуть меньше - Кипр, Ливан и Ирак. Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.