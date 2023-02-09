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1 час назад

Американский ветеран рассказал о желании пожать руку Путину

Мария Иванова

Американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что хочет пожать ему руку. Об этом он написал в твиттере.

Американский ветеран рассказал о желании пожать руку Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Дрейвен ответил бывшему пресс-секретарю президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель, спросившей пользователей твиттера, что бы они спросили у Путина, если бы встретились с ним.

«Я бы пожал ему руку, поблагодарил бы за его терпение и то, что он сделал для своего народа и мира, и сказал бы ему, что я и остальные изо всех сил пытаются вытащить других из пропагандистской матрицы к истине», - заявил ветеран.

Также он написал, что «с русскими все в порядке», и он их поддерживает.

Ранее Путина поддержал полковник армии США в отставке Ричард Блэк. Он подчеркнул, что НАТО уже давно вовлечена в украинский кризис.

По мнению Блэка, Путин стремится избежать дальнейшей эскалации в отношениях с Западом, но США целенаправленно проводят агрессивную политику.

«Это может столкнуть две супердержавы, которые имеют ядерное оружие, чего президент Путин и министр Лавров пытаются избежать. Они говорят: «Давайте проведём переговоры, НАТО расширяется до наших границ, и это приводит к риску трагичного события», - отметил он.

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