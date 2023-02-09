Зеленский признал отсутствие у Украины шансов на победу

Конечно, есть много техники, которая нам нужна, это зависит от ситуации на поле боя в Украине... Наш приоритет — это бронетехника. Тем не менее у нас только десять единиц бронетехники НАТО против тысячи машин России — какие могут быть шансы, — цитирует агентство украинского президента.