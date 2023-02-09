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49 минут назад

В Британии назвали цель визита Зеленского

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский применил таланты шоумена в ходе «хитрого государственного визита» с определенной целью. С таким мнением выступил обозреватель Патрик Винтур в материале для Guardian.

В Британии назвали цель визита Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Журналист назвал цель визита Зеленского в Британию и заявил, что он прилетел в стране для напоминания об Украине на фоне землетрясений.

«Зеленский остро осознает, что спустя год ему приходится каким-то образом сохранять тему конфликта на Украине в центре внимания блуждающих западных умов. Землетрясения, внутренняя политика и музыкальные премии соревнуются за новостную повестку», — подчеркнул Винтур.

Автор добавил, что Зеленский почувствовал, что внимание мира к конфликту в стране становится слабее. Поэтому его поездка в Лондон стала «тщательно спланированной и срежиссированной», однако за ней стояли и «практические требования».

«Зеленский ловко попросил боевые самолеты для Украины, или то, что он назвал "крыльями свободы"», —заключил Винтур.

Зеленский встретился с британским премьером Риши Сунаком 8 февраля. В ходе диалога в Лондоне британский министр призвал обеспечить победу Украины в конфликте. В свою очередь украинский лидер обещал убедить мир поставить современные истребители Киеву.

В мире,Владимир Зеленский,
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