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28 минут назад

Блинкен: США хотят помочь Украине вернуть утраченные территории

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США хотят, чтобы Киев вернул утраченные территории. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен: США хотят помочь Украине вернуть утраченные территории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Блинкен также добавил, что по этой причине «номенклатура военных поставок» Киеву от стран Запада меняется. Об этом госсекретарь рассказал, отвечая на вопрос о перспективе отправки на Украину истребителей.

Вашингтон считает визит Блинкена в Пекин «нецелесообразным»

Ранее Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры, на которых обсудили военную помощь Киеву, а также сотрудничество между странами в сфере экономики.

В мире,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,
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