Блинкен: США хотят помочь Украине вернуть утраченные территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США хотят, чтобы Киев вернул утраченные территории. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен также добавил, что по этой причине «номенклатура военных поставок» Киеву от стран Запада меняется. Об этом госсекретарь рассказал, отвечая на вопрос о перспективе отправки на Украину истребителей.