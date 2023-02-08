Сноуден отреагировал на публикацию о взрывах на «Северных потоках»

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден отреагировал в своем Twitter на публикацию специалиста по расследовательской журналистике Сеймура Херша о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках». Об этом пишет РИА «Новости».

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)

Сноуден предложил своим подписчикам припомнить исторические примеры того, когда Штаты проводили ту или иную секретную операцию, а затем категорически отрицали свою причастность к ней.

Он пояснил в шутку, что не следует рассказывать в комментариях о «той маленькой шумихе вокруг «массовой слежки».

Напомним, что в июле 2013 года Сноуден передал влиятельным американским газетам большое количество материалов о программах слежки западных спецслужб. Публикации в прессе вызвали крупный международный скандал.