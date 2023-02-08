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15 минут назад

Белый дом заявил о желании восстановить связь с КНР

Илья Родин

Вашингтон заинтересован в восстановлении каналов связи с Пекином, особенно по военным вопросам, заявил на брифинге координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Белый дом заявил о желании восстановить связь с КНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кирби пояснил, что контакты были свернуты после визита на Тайвань экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Он добавил, что вопрос об их размораживании планировалось поднять в ходе визита в КНР госсекретаря Энтони Блинкена.

Отмечается, что поездка была отменена из-за происшествия с китайским метеозондом, который из-за плохой погоды попал на территорию Штатов и был уничтожен истребителем ВВС США над Атлантическим океаном.

По оценке Кирби, очень важно, чтобы каналы снова заработали. Вместе с тем, заметил он, после инцидента с шаром вопрос снова придется заморозить.

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Чиновник резюмировал, что «сейчас неподходящее время для таких дискуссий, неподходящее время для [поездки] Блинкена [в Пекин]».

Ранее Кирби заметил, что несмотря на ухудшение отношений, США намереваются поддерживать диалог с Китаем.

В мире,Энтони Блинкен,Джон Кирби,
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