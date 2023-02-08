Белый дом заявил о желании восстановить связь с КНР

Вашингтон заинтересован в восстановлении каналов связи с Пекином, особенно по военным вопросам, заявил на брифинге координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Кирби пояснил, что контакты были свернуты после визита на Тайвань экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Он добавил, что вопрос об их размораживании планировалось поднять в ходе визита в КНР госсекретаря Энтони Блинкена.

Отмечается, что поездка была отменена из-за происшествия с китайским метеозондом, который из-за плохой погоды попал на территорию Штатов и был уничтожен истребителем ВВС США над Атлантическим океаном.

По оценке Кирби, очень важно, чтобы каналы снова заработали. Вместе с тем, заметил он, после инцидента с шаром вопрос снова придется заморозить.

Чиновник резюмировал, что «сейчас неподходящее время для таких дискуссий, неподходящее время для [поездки] Блинкена [в Пекин]».