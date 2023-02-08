В Швеции запретили новую акцию с сожжением Корана

Полиция Стокгольма запретила проведение новой акции с сожжением Корана перед турецкой дипмиссией. Об этом в среду, 8 февраля, пишет телеканал SVT.

Отмечается, что предварительно правоохранители провели консультации со специалистами СЕПО (полиции безопасности). В итоге, они пришли к выводу, что проведение акции может привести к нарушениям общественного порядка.

По данным телеканала, организаторы планировали провести акцию перед посольством Турции в полдень в четверг, 9 февраля.

Уточняется, что представитель СЕПО вторник предупредил о росте количества террористических угроз против страны после предыдущих акций.