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1 час назад

В Швеции запретили новую акцию с сожжением Корана

Илья Родин

Полиция Стокгольма запретила проведение новой акции с сожжением Корана перед турецкой дипмиссией. Об этом в среду, 8 февраля, пишет телеканал SVT.

В Швеции запретили новую акцию с сожжением Корана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что предварительно правоохранители провели консультации со специалистами СЕПО (полиции безопасности). В итоге, они пришли к выводу, что проведение акции может привести к нарушениям общественного порядка.

По данным телеканала, организаторы планировали провести акцию перед посольством Турции в полдень в четверг, 9 февраля.

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Уточняется, что представитель СЕПО вторник предупредил о росте количества террористических угроз против страны после предыдущих акций.

Напомним, что ранее ультраправые политики публично сожгли Коран перед зданием турецкого посольства в Стокгольме. Видные религиозные деятели осудили эту акцию.

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