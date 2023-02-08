В Швеции запретили новую акцию с сожжением Корана

Полиция Стокгольма запретила проведение новой акции с сожжением Корана перед турецкой дипмиссией. Об этом в среду, 8 февраля, пишет телеканал SVT.
Отмечается, что предварительно правоохранители провели консультации со специалистами СЕПО (полиции безопасности). В итоге, они пришли к выводу, что проведение акции может привести к нарушениям общественного порядка.
По данным телеканала, организаторы планировали провести акцию перед посольством Турции в полдень в четверг, 9 февраля.
Уточняется, что представитель СЕПО вторник предупредил о росте количества террористических угроз против страны после предыдущих акций.
Напомним, что ранее ультраправые политики публично сожгли Коран перед зданием турецкого посольства в Стокгольме. Видные религиозные деятели осудили эту акцию.