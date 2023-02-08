В Швеции запретили новую акцию с сожжением Корана

По ее словам, полиция города провела диалог со Служба госбезопасности страны, после чего пришла к выводу, что не сможет гарантировать общественный порядок и безопасность в случае проведения акции. Уточняется, что подавший заявку на акцию планировал провести ее 9 февраля в 12 часов дня.