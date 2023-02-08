Названа цель визита Зеленского в Великобританию

«Были некоторые недовольства, которые непублично высказывались относительно каких-то возможных коррупционных историй. В частности, с этим связывают отставку и перевод на другую должность министра обороны Украины АлекАлексея Резникова. Я думаю, что, в том числе для прояснения этой ситуации, Зеленский посчитал для себя необходимым помимо всего прочего еще и так публично выступить. В западных демократиях есть небольшая неуверенность в коррупционной устойчивости нынешней Украины. Год назад, когда все стали поддерживать Украину, никто не думал, насколько должным образом все расходуется. Но дальше какие-то вопросы поднимались, и их необходимо в личном порядке каким-то образом проговорить», — объяснил он.