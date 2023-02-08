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30 минут назад

Зеленский подарил британскому парламенту шлем

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в британском парламенте передал ему в качестве подарка летный шлем и попросил боевые самолеты. Об этом сообщает WKRG-TV.

Зеленский подарил британскому парламенту шлем
Фото: соцсетисоцсети

По данным телеканала, в ходе выступления Зеленский призвал союзников Украины отправить в Киев боевые самолеты, заявив, что они станут «крыльями свободы». Свои слова он решил подкрепить подарком — летным шлемом ВВС страны. На нем один из украинских летчиков написал фразу:

«У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы защитить ее».

Также Зеленский призвал союзников «усилить санкции против России», чтобы РФ не смогла финансировать СВО.

Президент Украины прибыл в Великобританию в рамках своего первого визита с начала конфликта на территории страны сегодня, 8 февраля. Программа поездки включает выступление перед британским парламентом и аудиенцию у короля Карла III.

В мире,Владимир Зеленский,Парламент Великобритании,
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