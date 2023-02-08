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1 час назад

Актер из «Игры престолов» посетит Украину

Lenta.ru

Актер из «Игры престолов» Джек Глисон посетит Украину после приглашения украинского режиссера Екатерины Чепуры. Постановщица сообщила об этом в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актер из «Игры престолов» посетит Украину
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, артист приедет в стране уже в середине февраля и примет участие в нескольких публичных и закрытых мероприятиях. Глисон также привезет пикап для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мой пост о том, насколько это круто, что человек, который к Украине не имеет никакого отношения, решил приехать сюда и поддержать нас», — написала Чепура.

В ноябре 2022 года Украину посетил актер Шон Пенн. Он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и передал ему свою статуэтку «Оскар». В свою очередь, президент вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени и поблагодарил его за поддержку. Помимо этого, имя Шона Пенна увековечили на «Алее смелости» в Киеве.

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