Актер из «Игры престолов» посетит Украину

Актер из «Игры престолов» Джек Глисон посетит Украину после приглашения украинского режиссера Екатерины Чепуры. Постановщица сообщила об этом в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: ТАСС ТАСС

По ее словам, артист приедет в стране уже в середине февраля и примет участие в нескольких публичных и закрытых мероприятиях. Глисон также привезет пикап для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мой пост о том, насколько это круто, что человек, который к Украине не имеет никакого отношения, решил приехать сюда и поддержать нас», — написала Чепура.