В Черногории активисты выступили против учений НАТО в горах

В Черногории активисты движения «Сохраним Синяевину» выступили против учений Североатлантического альянса. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в 2019 году правительство Черногории разрешило создать стрельбище в горном массиве Синяевина, расположенном в центре страны.

По данным агентства, в настоящее время в регионе проводятся зимние учения Common challenge 23, в них принимают участие 200 военнослужащих НАТО.

Во вторник, 7 февраля, пожилая местная жительница сопровождала колонну солдат альянса. При этом она распевала «деморализующие куплеты в адрес руководства страны». В среду протестующие провели акцию перед казармой в Копашине.

Представители движения рассказали, что полицейские патрули воспрепятствовали активистам организации, когда те попробовали подняться к полигону. Силовики остановили местных жителей и провели с ними беседу, в ходе которой объяснили правила поведения в зоне проведения военных учений.