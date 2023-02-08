В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
20 минут назад

В Черногории активисты выступили против учений НАТО в горах

Илья Родин

В Черногории активисты движения «Сохраним Синяевину» выступили против учений Североатлантического альянса. Об этом пишет РИА «Новости».

В Черногории активисты выступили против учений НАТО в горах
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в 2019 году правительство Черногории разрешило создать стрельбище в горном массиве Синяевина, расположенном в центре страны.

По данным агентства, в настоящее время в регионе проводятся зимние учения Common challenge 23, в них принимают участие 200 военнослужащих НАТО.

Во вторник, 7 февраля, пожилая местная жительница сопровождала колонну солдат альянса. При этом она распевала «деморализующие куплеты в адрес руководства страны». В среду протестующие провели акцию перед казармой в Копашине.

Представители движения рассказали, что полицейские патрули воспрепятствовали активистам организации, когда те попробовали подняться к полигону. Силовики остановили местных жителей и провели с ними беседу, в ходе которой объяснили правила поведения в зоне проведения военных учений.

Активисты, в свою очередь, уведомили полицейских и военнослужащих, что имеют право на ненасильственный протест. Они подчеркнули, что будут проводить акции вплоть до отмены решения о создании полигона в горах.

В мире,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители