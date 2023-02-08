Церковь Англии решила лишить Бога пола

В этом нет ничего нового. Христиане с древних времен признавали, что Бог не является ни мужчиной, ни женщиной, однако разнообразие способов обращения к Богу и его обозначения, встречающиеся в Священном Писании, не всегда находило отражение в нашем богослужении... Нет абсолютно никаких планов по отмене или существенному пересмотру ныне утвержденных литургий, и такие изменения не могут быть сделаны без широкого законодательства, — рассказал представитель английской церкви.