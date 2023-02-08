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12 минут назад

Церковь Англии решила лишить Бога пола

News.ru

Церковь Англии планирует выбрать гендерно-нейтральный термин для обозначения Бога, сообщила газета The Guardian. Такое решение было принято после обращения нескольких священников. Вопрос о лишении Бога пола будет рассматриваться весной, в том числе церковь примет решение о возможности отказаться от местоимения «он» в молитвах, передает EADaily.

Церковь Англии решила лишить Бога пола
Фото: News.ruNews.ru

Епископ Личфилда и заместитель председателя литургической комиссии преподобный Майкл Ипгрейв уточнил, что церковь давно занимается исследованием по этому вопросу. Многие священники также предпочитают использовать в молитвах местоимение «они» и начинают молитву со слов «Отче наш и Матерь наша».

В этом нет ничего нового. Христиане с древних времен признавали, что Бог не является ни мужчиной, ни женщиной, однако разнообразие способов обращения к Богу и его обозначения, встречающиеся в Священном Писании, не всегда находило отражение в нашем богослужении... Нет абсолютно никаких планов по отмене или существенному пересмотру ныне утвержденных литургий, и такие изменения не могут быть сделаны без широкого законодательства, — рассказал представитель английской церкви.

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