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1 час назад

В МИД Польши вызвали поверенного в делах Белоруссии

ТАССиещё 2

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского для обсуждения решения Гродненского областного суда, приговорившего журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщил на брифинге в среду пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

В МИД Польши вызвали поверенного в делах Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы передали ему нашу официальную позицию о том, что не считаем справедливым этот приговор", - сказал он.

По словам Ясины, Чесновский в ответ на это заявил, что в Белоруссии никто не преследует поляков по национальному признаку.

Ранее МИД Польши выступил с заявлением, назвав решение суда по Почобуту несправедливым и призвав освободить журналиста.

"Политически мотивированный показательный процесс и сегодняшний приговор являются ярким свидетельством антипольских действий белорусских властей", - указано в заявлении.

В белорусском суде сообщили, что Почобут признан виновным "в публичных призывах к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, и распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет".

Также его признали виновным "в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной, религиозной и иной социальной вражды". Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке, пояснили в Верховном суде республики.

Почобут был задержан весной 2021 года, в октябре 2022 года он был включен Комитетом государственной безопасности Белоруссии в перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

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