Известный американский журналист Сеймур Херш утверждает, что взрывчатку под "Северные потоки" в 2022 году заложили водолазы США.

По его данным, взрывчатка была заложена на подводных трубопроводах еще летом под прикрытием учений НАТО Baltops, а в сентябре ее активировали норвежцы, сбросив с самолета гидроакустический буй, который привел бомбы в действие.

Как сообщает РИА Новости, Херш ссылается на осведомленный источник.

Херш пишет также, что президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с экспертами по национальной безопасности.

По данным Херша, к подготовке диверсии причастен советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В конце сентября 2022 года в результате ЧП на газопроводах "Северный поток" произошла утечка. Причиной аварии стал взрыв, страны Европы не исключают, что причиной ЧП на дне Балтийского моря могла быть диверсия.

Президент РФ Владимир Путин считает, что за взрывами стоят страны, заинтересованные в транзите российского газа исключительно по территории Украины.