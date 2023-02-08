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11 минут назад

В Киеве начали демонтировать памятник Чкалову

Никита Бородкин

В Киеве начали демонтировать памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Согласно опубликованным с места снимкам, монумент обнесли специальным заграждением, а рабочие начали его сносить.

Напомним, что в минувший вторник, 7 февраля, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец сообщил, что Министерство культуры Украины дало согласие на снос этого памятника. Кроме того, ведомство разрешило снести еще один монумент — советскому генералу Николаю Ватутину. Он установлен на его могиле в Киеве.

Напомним, что Валерий Чкалов — летчик-испытатель и Герой Советского Союза. Был командиром экипажа самолета, совершившего первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер. Памятник ему установили в Киеве в 1981 году. Он представляет собой бронзовую скульптуру, установленную на гранитном постаменте.

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