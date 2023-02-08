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20 минут назад

Землетрясение в Турции: как трагедия скажется на планах Эрдогана

Семён Капранов
Андрей Чупрыгинэксперт

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером оценил влияние произошедшего в Турции землетрясения на политические и военные планы президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам специалиста, из-за трагедии, которая, по последним данным, унесла жизни более 7 тысяч жителей страны, планируемая военная операция Анкары в Сирии откладывается на неопределенный срок.

Ситуация, сложившаяся в результате землетрясения, которое произошло не только на территории Турции, но и на территории Сирии, сама по себе уже откладывает предполагавшуюся военную операцию на неопределенный срок. Землетрясение сформировало ряд задач, которые Турции нужно решать сегодня и безотлагательно. Эти задачи требуют серьезных финансовых и логистических усилий, а также политических решений. И здесь никакая военная операция - будь то в Сирии или где-то еще - не вписывается в нынешнюю обстановку. Так что про военную операцию в обозримом будущем можно забыть.
Андрей Чупрыгин
Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Вместе с тем Чупрыгин выразил мнение, что трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, и совместные потери стран не приведут к сближению политических позиций Анкары и Дамаска.

"Тут "мухи отдельно, котлеты отдельно". То есть одно дело, когда говорят: "Мы все пострадали - давайте друг другу поможем". С другой стороны, определенный уровень конкуренции между странами, который, в том числе, касается вопросов территориальной принадлежности, не решается на волне подобных сантиментов", — сказал собеседник.

Говоря о влиянии землетрясения на предстоящие выборы президента Турции, политолог отметил, что Эрдоган подходит к ним "если не в отчаянном, то в сложном положении".

"В Турции тяжелая экономическая ситуация, не совсем популярны среди жителей страны решения Эрдогана во внешнеполитической сфере. Кроме того, некие силовые мероприятия, направленные против представителей оппозиции, — я говорю об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу - тоже не добавляют Эрдогану популярности. По крайней мере, не укрепляют его предвыборные позиции.

Произошедшее землетрясение может сыграть для Эрдогана двоякую роль. С одной стороны, если он при ликвидации последствий землетрясения предпримет решительные шаги по оказанию помощи населению, в том числе экономические и финансовые, а также повлияет на единение международного сообщества в помощи Турции, то он, конечно, укрепит свои позиции в качестве кандидата на предстоящих выборах. С другой стороны, сами последствия землетрясения вызвали массу вопросов [к властям государства] в прессе и социальных сетях", — заявил специалист.

Чупрыгин отметил, что при землетрясении многие здания в Турции "сложились как карточный домик", и этот факт вызвал негодование у граждан страны.

"В стране существуют достаточно жесткие строительные нормы, направленные на возведение гражданских объектов, способных противостоять серьезным подземным толчкам. Турция - известная сейсмическая зона. Достаточно вспомнить землетрясение 1939 года, когда погибло более 30 тысяч человек. И с тех пор турецкое правительство принимало различные законодательные шаги, чтобы избежать подобных последствий. Но сейчас мы видим кадры из Турции: в большом жилом районе стоят многоэтажные дома - все стоят, а два здания "сложились" из-за землетрясения. Таким образом эти дома были построены. Здесь речь идет о халатности, о нарушении строительных норм и так далее. И сейчас представители турецкой оппозиции уже начинают задавать вопросы: не явились эти нарушения результатом коррупции? В этом направлении возникает масса вопросов. Поэтому Эрдогану сейчас не позавидуешь", — заключил эксперт.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников сообщило о планах Эрдогана провести всеобщие выборы в Турции 14 мая, несмотря на произошедшее на территории страны масштабное землетрясение.

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