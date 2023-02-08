"В Турции тяжелая экономическая ситуация, не совсем популярны среди жителей страны решения Эрдогана во внешнеполитической сфере. Кроме того, некие силовые мероприятия, направленные против представителей оппозиции, — я говорю об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу - тоже не добавляют Эрдогану популярности. По крайней мере, не укрепляют его предвыборные позиции.



Произошедшее землетрясение может сыграть для Эрдогана двоякую роль. С одной стороны, если он при ликвидации последствий землетрясения предпримет решительные шаги по оказанию помощи населению, в том числе экономические и финансовые, а также повлияет на единение международного сообщества в помощи Турции, то он, конечно, укрепит свои позиции в качестве кандидата на предстоящих выборах. С другой стороны, сами последствия землетрясения вызвали массу вопросов [к властям государства] в прессе и социальных сетях", — заявил специалист.