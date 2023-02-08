Поцелуй жены Байдена с другим мужчиной шокировал американцев

Поцелуй первой леди США Джилл Байден и мужа вице-президента США Дугласа Эмхоффа вызвал бурную реакцию в Twitter. Как сообщает РИА Новости, политики и обычные граждане США начали критиковать жену президента Джо Байдена за неуместное поведение.

На инцидент, который произошел перед ежегодным обращением главы Белого дома Джо Байдена к конгрессу, обратили внимание члены Республиканской партии Джессика Альма и Майкл Бержерон. Первая была в шоке от увиденного, а второй призвал соблюдать субординацию, добавив, что Джилл Байден «заделалась няней» Эмхоффа.

«Совершенно неуместное поведение со стороны жены президента! Никакой порядочности", — согласилась с ними простая жительница США Пэтти Аллен.

Другие пользователи соцсети подчеркнули, что им хочется «стереть себе память», чтобы забыть о поцелуе первой леди США со вторым джентльменом страны.