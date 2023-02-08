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23 минуты назад

Зеленский приедет с визитом в Великобританию

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Великобританию с первым после начала российской спецоперации визитом. У него запланирована встреча с премьер-министром Риши Сунаком, пишет Sky News.

Зеленский второй раз за зиму покинет Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В канцелярии премьер-министра уточнили изданию, что Владимир Зеленский и Риши Сунак обсудят поддержку Украины со стороны Великобритании, в том числе и увеличение числа военной техники, которая предоставляется Киеву.

«Премьер-министр намерен предложить поддержку Великобритании для обучения украинских военнослужащих, в том числе пилотов истребителей, чтобы они могли летать на истребителях стандарта НАТО», - пояснил источник издания.

Также президент Украины в ходе своего визита встретится с украинскими военными, которые уже проходят подготовку на территории Великобритании.

Британия начнет готовить украинских военных летчиков и морпехов

Ранее в офисе британского премьер-министра Риши Сунака заявили, что Великобритания передаст Украине 14 основных боевых танков Challenger 2. Также в ближайшее время начнется обучение украинских военных их использованию. При этом представитель премьер-министра Великобритании заявил о том, что Лондон пока считает нецелесообразным направлять Украине истребители.

В мире,СВО,Владимир Зеленский,НАТО,
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