Представитель Госдепа США едет в Молдавию, чтобы "продвигать сотрудничество"

Заместитель госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды США Хосе Фернандес посетит Молдавию 8-10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

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«Заместитель госсекретаря будет продвигать сотрудничество в позитивной экономической повестке и способствовать инклюзивному экономическому восстановлению», — говорится в сообщении.

В ходе визита Фернандес встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить меры по преодолению энергетического кризиса, растущей инфляции и негативных экономических последствий конфликта на Украине. Он также поднимет вопросы европейской интеграции Молдавии.

После Кишинева заместитель госсекретаря отправится в Париж, где «сосредоточится на поддержке восстановления и реконструкции Украины».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что власти страны хотят начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца текущего года.

Глава постоянной делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс не исключил, что договоренности Молдавии в рамках СНГ «будут несовместимы с требованиями ЕС». Посол ЕС в Молдавии также заявил, что Кишинев со временем должен будет присоединиться к санкциям против России.