Представитель Госдепа США едет в Молдавию, чтобы "продвигать сотрудничество"

Заместитель госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды США Хосе Фернандес посетит Молдавию 8-10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
«Заместитель госсекретаря будет продвигать сотрудничество в позитивной экономической повестке и способствовать инклюзивному экономическому восстановлению», — говорится в сообщении.
В ходе визита Фернандес встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить меры по преодолению энергетического кризиса, растущей инфляции и негативных экономических последствий конфликта на Украине. Он также поднимет вопросы европейской интеграции Молдавии.
После Кишинева заместитель госсекретаря отправится в Париж, где «сосредоточится на поддержке восстановления и реконструкции Украины».
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что власти страны хотят начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца текущего года.
Глава постоянной делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс не исключил, что договоренности Молдавии в рамках СНГ «будут несовместимы с требованиями ЕС». Посол ЕС в Молдавии также заявил, что Кишинев со временем должен будет присоединиться к санкциям против России.
Глава МИД России Сергей Лавров 2 февраля заявил, что Запад сейчас «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины», в то время как молдавский президент Майя Санду стремится к вступлению в Североатлантический альянс.