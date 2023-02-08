Карл III впервые за 45 лет не поедет в Швейцарию кататься на лыжах

"Есть несколько причин, не последняя из них заключается в том, что некрасиво рассекать на лыжах в Швейцарии во время кризиса стоимости жизни, а Карл III не показной человек. Кроме того, это стало бы катастрофой, если бы он получил травму", — цитируют журналисты слова инсайдера.