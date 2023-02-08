Король Великобритании Карл III впервые за 45 лет не поедет в Швейцарию кататься на лыжах. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
У Карла III есть традиция: почти каждый февраль или март на протяжении последних 45 лет он ездит на горнолыжный курорт Клостерс в Швейцарии. Однако в этом году, по данным The Sun, король Великобритании от этой практики откажется, чтобы избежать нежелательной критики, не заболеть и не травмироваться накануне коронации.
"Есть несколько причин, не последняя из них заключается в том, что некрасиво рассекать на лыжах в Швейцарии во время кризиса стоимости жизни, а Карл III не показной человек. Кроме того, это стало бы катастрофой, если бы он получил травму", — цитируют журналисты слова инсайдера.
Коронация Карла III назначена на 6 мая. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве, а проведет ее архиепископ Кентерберийский. Ожидается, что среди 2000 приглашенных, окажутся Принц Гарри и Меган Маркл.
Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Карл III наградил модельера Стеллу Маккартни за заслуги в области моды и устойчивого развития.