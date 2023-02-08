В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
50 минут назад

The Sun: Карл III впервые за 45 лет не поедет в Швейцарию кататься на лыжах

Газета.Ru

Король Великобритании Карл III впервые за 45 лет не поедет в Швейцарию кататься на лыжах. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Карл III впервые за 45 лет не поедет в Швейцарию кататься на лыжах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

У Карла III есть традиция: почти каждый февраль или март на протяжении последних 45 лет он ездит на горнолыжный курорт Клостерс в Швейцарии. Однако в этом году, по данным The Sun, король Великобритании от этой практики откажется, чтобы избежать нежелательной критики, не заболеть и не травмироваться накануне коронации.

"Есть несколько причин, не последняя из них заключается в том, что некрасиво рассекать на лыжах в Швейцарии во время кризиса стоимости жизни, а Карл III не показной человек. Кроме того, это стало бы катастрофой, если бы он получил травму", — цитируют журналисты слова инсайдера.

Коронация Карла III назначена на 6 мая. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве, а проведет ее архиепископ Кентерберийский. Ожидается, что среди 2000 приглашенных, окажутся Принц Гарри и Меган Маркл.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Карл III наградил модельера Стеллу Маккартни за заслуги в области моды и устойчивого развития.

В мире,принц Гарри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители