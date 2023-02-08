Пока вы спали: Байден об «испытании на века» и новый российский беспилотник

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Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Байден назвал спецоперацию на Украине «испытанием на века»

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Президент США Джо Байден в ходе своего послания к конгрессу назвал российскую специальную военную операцию на Украине «испытанием на века» для его страны и всего мира. Его слова приводит РИА Новости.

При этом глава Белого дома также подчеркнул, что «Америка едина» в поддержке Украины.

«Мы будем с вами столько, сколько нужно», — сказал он, обращаясь к украинскому послу Оксане Маркаровой, которая была приглашена в качестве почетного гостя.

Трамп посоветовал Байдену «остыть»

Бывший президент США Дональд Трамп призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена «остыть», обратив внимание на то, что, выступая перед конгрессом, тот выглядит «очень злым». Об этом пишет ТАСС.

«Он кричит в микрофон как раз в тот момент, когда пытается призвать к единению. Может быть, кому-то стоит подняться на трибуну, хлопнуть его по плечу и сказать: «Остынь»», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

В России создан транспортный беспилотник ТрАМП

Разработанный в России транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) может перебрасывать до 250 килограммов груза на расстояние более 600 километров. Об этом заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, среди особенностей аппарата: грузовой отсек объемом 2 650 литров, крейсерская скорость 195 километров в час, шасси, позволяющее взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, и система спасения груза.

Китай отказался разговаривать с США о сбитом аэростате

Пекин отклонил запрос главы Пентагона Ллойда Остина, который 4 февраля пытался связаться с министром обороны Китая, чтобы поговорить о сбитым американскими военными китайском аэростате. Об этом сообщила газета The New York Times.

В Пентагоне подчеркнули, что считают важным поддерживать открытыми линии связи между США и КНР, «особенно в такие моменты», и продолжат попытки связаться с китайскими коллегами.

Ким Чен Ын появился на публике вместе с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой посетил командующих Корейской народной армией. Его дочь также присутствовала на банкете в честь 75-летия основания армии страны, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).