В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
56 минут назад

Байден призвал раз и навсегда ввести запрет на оборот штурмового оружия в США

RT на русскомиещё 2

Соединённым Штатам Америки следует навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия, заявил американский лидер Джо Байден в обращении к конгрессу.

Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США
Фото: ТАССТАСС

«Нам необходимо запретить оборот штурмового оружия раз и навсегда... Я возглавил борьбу за этот запрет в 1994 году. В течение 10 лет запрет действовал как закон, и случаи стрельбы прекратились», — передаёт его слова РИА Новости.

По словам Байдена, после того, как республиканцы позволили истечь сроку действия этого закона, «случаи массовых расстрелов выросли втрое».

В июле Байден пообещал восстановить запрет на штурмовые винтовки и магазины повышенной ёмкости, а также ужесточить правила владения оружием.

Американский вице-президент Камала Харрис заявила, что в США больше оружия, чем людей.

В мире,Джозеф Байден,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители