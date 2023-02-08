Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США

Соединённым Штатам Америки следует навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия, заявил американский лидер Джо Байден в обращении к конгрессу.
«Нам необходимо запретить оборот штурмового оружия раз и навсегда... Я возглавил борьбу за этот запрет в 1994 году. В течение 10 лет запрет действовал как закон, и случаи стрельбы прекратились», — передаёт его слова РИА Новости.
По словам Байдена, после того, как республиканцы позволили истечь сроку действия этого закона, «случаи массовых расстрелов выросли втрое».
В июле Байден пообещал восстановить запрет на штурмовые винтовки и магазины повышенной ёмкости, а также ужесточить правила владения оружием.
Американский вице-президент Камала Харрис заявила, что в США больше оружия, чем людей.