Трамп призвал Байдена «остыть»

Экс-президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена, которые сейчас выступает с ежегодным посланием к конгрессу, "остыть". Об этом экс-глава государства написал в своей социальной сети Truth Social.

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"Кажется, он очень зол, кричит в микрофон, хотя пытается представляться примирителем. Может, кто-нибудь поднимется к нему, постучит по плечу и скажет: "Остынь", - указал Трамп.

Бывший американский лидер, как и обещал, комментирует выступление Байдена, публикуя преимущественно эмоциональные посты в духе: "Слишком часто говорит "друзья".

Выступая с посланием перед палатой представителей и сенатом конгресса, Байден отмечал, что Соединенные Штаты объединили НАТО и выстроили коалицию для противодействия специальной военной операции (СВО) России на Украине.