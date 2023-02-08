Трамп призвал Байдена «остыть»

Экс-президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена, которые сейчас выступает с ежегодным посланием к конгрессу, "остыть". Об этом экс-глава государства написал в своей социальной сети Truth Social.
"Кажется, он очень зол, кричит в микрофон, хотя пытается представляться примирителем. Может, кто-нибудь поднимется к нему, постучит по плечу и скажет: "Остынь", - указал Трамп.
Бывший американский лидер, как и обещал, комментирует выступление Байдена, публикуя преимущественно эмоциональные посты в духе: "Слишком часто говорит "друзья".
Выступая с посланием перед палатой представителей и сенатом конгресса, Байден отмечал, что Соединенные Штаты объединили НАТО и выстроили коалицию для противодействия специальной военной операции (СВО) России на Украине.
Ранее Трамп заявил, что действующий президент США довел страну до худших времен в истории.