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34 минуты назад

Трамп призвал Байдена "остыть"

Газета.Ruиещё 1

Экс-президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена, которые сейчас выступает с ежегодным посланием к конгрессу, "остыть". Об этом экс-глава государства написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп призвал Байдена «остыть»
Фото: Gaelen Morse/ReutersGaelen Morse/Reuters

"Кажется, он очень зол, кричит в микрофон, хотя пытается представляться примирителем. Может, кто-нибудь поднимется к нему, постучит по плечу и скажет: "Остынь", - указал Трамп.

Бывший американский лидер, как и обещал, комментирует выступление Байдена, публикуя преимущественно эмоциональные посты в духе: "Слишком часто говорит "друзья".

Выступая с посланием перед палатой представителей и сенатом конгресса, Байден отмечал, что Соединенные Штаты объединили НАТО и выстроили коалицию для противодействия специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Ранее Трамп заявил, что действующий президент США довел страну до худших времен в истории.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,НАТО,
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