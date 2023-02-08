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50 минут назад

Стало известно о планах американских конгрессменов весной посетить Тайвань

Елена Прошина

Члены Конгресса США планируют весной нанести визит в Тайвань в составе двухпартийной делегации, хотя отношения между Вашингтоном и Пекином остаются напряженными из-за инцидента с китайским аэростатом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Стало известно о планах конгрессменов США посетить Тайвань
Фото: ТАССТАСС

Делегацию возглавит глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккол. В беседе с Bloomberg он указал, что Соединенные Штаты намерены продемонстрировать Китаю поддержку в сторону Тайваня. По его словам, визит делегации послужит еще одной мерой по сдерживанию КНР.

Точная дата поездки пока неизвестна, говорится в публикации, однако визит запланирован на апрель. Маккол пояснил, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не сможет прибыть на Тайвань в составе делегации, однако планирует одиночный визит в этом или следующем году.

Ранее сообщалось, что Пентагон намеревается отправить спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти на Тайвань. Поездка, по предварительным ожиданиям, состоится весной 2023 года. При этом Маккарти сообщил, что не собирается считаться с позицией властей КНР по этому вопросу.

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