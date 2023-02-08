Стало известно о планах конгрессменов США посетить Тайвань

Члены Конгресса США планируют весной нанести визит в Тайвань в составе двухпартийной делегации, хотя отношения между Вашингтоном и Пекином остаются напряженными из-за инцидента с китайским аэростатом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Делегацию возглавит глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккол. В беседе с Bloomberg он указал, что Соединенные Штаты намерены продемонстрировать Китаю поддержку в сторону Тайваня. По его словам, визит делегации послужит еще одной мерой по сдерживанию КНР.

Точная дата поездки пока неизвестна, говорится в публикации, однако визит запланирован на апрель. Маккол пояснил, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не сможет прибыть на Тайвань в составе делегации, однако планирует одиночный визит в этом или следующем году.