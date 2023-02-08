Рассекреченны документы плана общения США с Киевом

Покидающий должность государственного секретаря США Лоренс Иглбергер в 1993 году посоветовал своему преемнику Уоррену Кристоферу обращаться с Украиной, как с самостоятельным игроком, а не придатком в отношениях с Россией. Об этом свидетельствуют документы из национального архива США, передает РИА Новости.

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Иглбергер предполагал, что экономические проблемы на Украине могут способствовать ухудшению отношений с Россией из-за вопросов безопасности и расположения Черноморского флота. Он также предупредил нового государственного секретаря, что США и Россия должны продлить действие договора о стратегических и наступательных вооружениях — СНВ-2.

«Мы также тяжело работаем, чтобы Украина, Белоруссия и Казахстан придерживались своих безъядерных обязательств. Денуклеаризация этих трех государств должна оставаться среди ваших главных приоритетов», — указал Иглбергер.

Он допускал, что к концу 1990-х в мире могут возникнуть около десяти ядерных держав, многие из которых будут придерживаться антизападных взглядов. Иглбергер рекомендовал Кристоферу сотрудничать с первым президентом РФ Борисом Ельциным, чтобы пресекать конфликты «на периферии», так как опасался возвращения страны к «имперскому контролю».