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1 час назад

Рассекреченны документы плана общения США с Киевом

Елена Прошина

Покидающий должность государственного секретаря США Лоренс Иглбергер в 1993 году посоветовал своему преемнику Уоррену Кристоферу обращаться с Украиной, как с самостоятельным игроком, а не придатком в отношениях с Россией. Об этом свидетельствуют документы из национального архива США, передает РИА Новости.

Рассекреченны документы плана общения США с Киевом
Фото: ТАССТАСС

Иглбергер предполагал, что экономические проблемы на Украине могут способствовать ухудшению отношений с Россией из-за вопросов безопасности и расположения Черноморского флота. Он также предупредил нового государственного секретаря, что США и Россия должны продлить действие договора о стратегических и наступательных вооружениях — СНВ-2.

«Мы также тяжело работаем, чтобы Украина, Белоруссия и Казахстан придерживались своих безъядерных обязательств. Денуклеаризация этих трех государств должна оставаться среди ваших главных приоритетов», — указал Иглбергер.

Он допускал, что к концу 1990-х в мире могут возникнуть около десяти ядерных держав, многие из которых будут придерживаться антизападных взглядов. Иглбергер рекомендовал Кристоферу сотрудничать с первым президентом РФ Борисом Ельциным, чтобы пресекать конфликты «на периферии», так как опасался возвращения страны к «имперскому контролю».

«К 1996 году у нас должны обучаться тысячи русских, и тысячи американцев должны предоставлять техническую помощь в России», — писал государственный секретарь.

В мире,Борис Ельцин,
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