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1 час назад

Пентагон: Пекин отклонил заявку министра обороны США на разговор о сбитом аэростате

Российская Газетаиещё 11

Шеф Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны КНР из-за ситуации с китайским аэростатом, однако Пекин отклонил данный запрос. Об этом сообщило американское военное ведомство.

Китай отклонил заявку министра обороны США на разговор о сбитом аэростате
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Отмечается, что Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая в субботу, 4 февраля, сразу после того, как был сбит китайский аэростат.

"К сожалению, заявка была отклонена со стороны Китая", - цитирует РИА Новости заявление американской стороны.

В Пентагоне также подчеркнули, что сохраняют веру в важность поддержания открытыми линий коммуникации между Вашингтоном и Пекином.

Ранее в Белом доме заверили, что Вашингтон поддерживает связь с Пекином по множеству линий и не собирается их рвать из-за инцидента с аэростатом. Отмечалось также, что госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Пекин, но "когда позволит время, он будет снова внесен в график".

Между тем, ВМС США распространили фотографии с выловленными в Атлантическом океане обломками китайского аэростата, который был сбит американской стороной ранее. Его уничтожение в Пекине уже назвали плохим прецедентом в отношениях Китая и США.

В мире,Ллойд Остин,Энтони Блинкен,Пентагон,
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