Трамп прокомментировал полет китайского шара над США

Бывший глава США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что в его президентство китайские разведывательные аэростаты не летали над территорией страны. Об этом пишет «Лента.ру».

Отмечается, что ранее в американских СМИ появились публикации о китайских шарах, которые были замечены над территорией США в период правления Трампа.

Экс-президент назвал эти сообщения очередной дезинформацией. Он подчеркнул, что если бы аэростаты были обнаружены, их бы немедленно уничтожили.