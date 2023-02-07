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59 минут назад

Трамп прокомментировал полет китайского шара над США

Илья Родин

Бывший глава США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что в его президентство китайские разведывательные аэростаты не летали над территорией страны. Об этом пишет «Лента.ру».

Трамп прокомментировал полет китайского шара над США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее в американских СМИ появились публикации о китайских шарах, которые были замечены над территорией США в период правления Трампа.

Экс-президент назвал эти сообщения очередной дезинформацией. Он подчеркнул, что если бы аэростаты были обнаружены, их бы немедленно уничтожили.

ВВС США сбили «китайский шар»

Ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили о получении важной информации о разведывательном потенциале КНР. По словам представителя ведомства, эти данные удалось получить во время наблюдения за полетом шара.

В мире,Дональд Трамп,Пентагон,
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