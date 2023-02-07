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25 минут назад

В Париже на демонстрации против пенсионной реформы произошли беспорядки

ТАСС

Беспорядки в Париже начались во вторник вечером в ходе демонстрации против пенсионной реформы. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, группа агрессивно настроенных молодых людей на бульваре Сен-Дени начала громить витрины магазинов и кафе, поджигать мусорные баки, а затем вступила в столкновение с полицейскими, сопровождающими шествие.

Как сообщили в префектуре полиции Парижа, правоохранители задержали к настоящему моменту 10 человек.

По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", в парижской акции протеста принимают участие более 400 тыс. человек. Крупные манифестации проходят в этот день в Гавре, Лионе, Марселе, Тулузе и других городах.

Реформа, основные положения которой премьер-министр Франции Элизабет Борн представила 10 января, предусматривает увеличение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году, увеличение до €1,2 тыс. минимальной полной пенсии для людей, отработавших не менее 43 лет за минимальную зарплату. Многие особые пенсионные режимы Франции будут отменены, это затронет, в частности, работников транспортной и энергетической сфер. В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. Премьер рассчитывает на претворение реформы в жизнь предстоящим летом.

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