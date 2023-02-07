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Кадыров спрогнозировал длительность проведения СВО

Российская спецоперация на Украине закончится до конца года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости. Свой прогноз о сроках завершения спецоперации Рамзан Кадыров озвучил в интервью министру республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

СМИ сообщили о тяжелом состоянии Сванидзе

Журналист, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии. У него отек легких, заявил РИА Новости председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Главред «Московского комсомольца» отметил, что пока самочувствие Сванидзе не улучшилось.

Лавров упрекнул Борреля в неумении "скрывать расистскую сущность своего видения мира"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он ответил на комментарий Борреля, который раскритиковал визиты российского министра в страны Африки.

Турция запретила въезд в пострадавшие от землетрясения города

Въезд гражданских автомобилей в турецкие города Хатай, Адыяман и Кахраманмараш запрещен на двое суток. Как сообщает местное издание Hurriyet, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Актай. По его словам, в ближайшие 48 часов въезжать и выезжать из городов может лишь техника, принадлежащая экстренным службам, и транспортные средства, которые доставляют грузы, связанные со стихийным бедствием.

Зампостпреда России при ООН назвала причину мирового кризиса

Кризис, который наблюдается в мире в текущий период, вызван желанием многих государств удержать однополярный миропорядок. Эти страны пытаются всеми способами избежать формирования справедливой системы международных отношений, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления на заседании Генассамблеи, передает РИА Новости.

«Мощно»: Путин оценил темпы развития Москвы

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным положительно оценил темпы развития столицы, назвав их «мощными». Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля. Мэр города рассказал главе государства о реализации ряда проектов в 2022 году, приведя в пример развитие производства беспилотников в Руднево и кластер по производству лекарственных препаратов в Зеленограде.

«АвтоВАЗ» купил завод Nissan в Санкт-Петербурге за €1

«АвтоВАЗ» проинформировал о закрытии сделки по приобретении у «НАМИ» 99% бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге за €1. Заявление размещено на сайте предприятия. Также в сообщении говорится о сохранении в течение шести лет опциона по обратному выкупу этих активов японским автоконцерном.

Шойгу озвучил потери Киева

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается затянуть украинский кризис поставками наступательного вооружения, но Россия «перемалывает» все оружие. Об этом сообщает ТАСС. Шойгу назвал помощь Запада Украине «беспрецедентной».

СМИ раскрыли детали об ампутации стопы Костомарову

Telegram-канал «112» утверждает, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге в рамках операции, целью которой было «убрать некроз и остановить процесс отмирания клеток». Канал утверждает, что на одной стопе ткани удалось зачистить, но на второй зона поражения оказалось слишком большой и голеностоп пришлось полностью ампутировать.

В РФ оценили влияние ухода западных компаний на рынок труда