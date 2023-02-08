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6 минут назад

Канцлер Германии Шольц заявил, что будущее Украины связано с Евросоюзом

Газета.Ruиещё 3

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в бундестаге, что в будущем Украина будет идти рука об руку с Евросоюзом, и он собирается напомнить об этом на предстоящем саммите Совета ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

Шольц: будущее Украины связано с Евросоюзом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прибудет в Брюссель для участия во внеочередном саммите Европейского союза 9–10 февраля.

«На предстоящем Совете ЕС мы подтвердим обещание, которое Совет дал украинцам и украинкам в июне прошлого года — что Украина принадлежит к Европе и ее будущее – в Европейском Союзе», — заявил Шольц.

На прошлой неделе Шольц, комментируя возможное членство Украины в Европейском союзе, заявил, что всем государствам, желающим вступить в Евросоюз, необходимо сначала соблюсти критерии верховенства права, прав человека, демократии и борьбы с коррупцией.

Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

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