Шольц: будущее Украины связано с Евросоюзом

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в бундестаге, что в будущем Украина будет идти рука об руку с Евросоюзом, и он собирается напомнить об этом на предстоящем саммите Совета ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прибудет в Брюссель для участия во внеочередном саммите Европейского союза 9–10 февраля.

«На предстоящем Совете ЕС мы подтвердим обещание, которое Совет дал украинцам и украинкам в июне прошлого года — что Украина принадлежит к Европе и ее будущее – в Европейском Союзе», — заявил Шольц.

На прошлой неделе Шольц, комментируя возможное членство Украины в Европейском союзе, заявил, что всем государствам, желающим вступить в Евросоюз, необходимо сначала соблюсти критерии верховенства права, прав человека, демократии и борьбы с коррупцией.