Капитолий оградили забором перед обращением Байдена

Вокруг здания Капитолия в Вашингтоне возвели забор в преддверии выступления президента США Джо Байдена перед Конгрессом. Об этом сообщает CBS News.
Двухметровый забор из черной металлической сетки возводят перед посланием президента третий год подряд. Впервые его поставили после попытки штурма Капитолия в январе 2021-го.
«Это травмирует наших детей и посылает сигнал о том, что с нашей страной и нашим Капитолием что-то не так. Наши дети видят это и спрашивают родителей: «Что случилось? Почему мы снова забаррикадировались?» - заявила каналу Дениз Крепп, мать двоих детей, которая живет в районе Капитолийского холма.
Несколько представителей федеральных правоохранительных органов заявили CBS News, что им не известно о каких-либо конкретных или достоверных угрозах Капитолию.
Президент США Джо Байден 7 февраля выступит со своим вторым обращением к Конгрессу, одной из главных тем выступления станет Украина - особенно в свете того, что Республиканская партия не согласна с масштабным финансированием Киева, писала The Washington Post.