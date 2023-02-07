Капитолий оградили забором перед обращением Байдена

«Это травмирует наших детей и посылает сигнал о том, что с нашей страной и нашим Капитолием что-то не так. Наши дети видят это и спрашивают родителей: «Что случилось? Почему мы снова забаррикадировались?» - заявила каналу Дениз Крепп, мать двоих детей, которая живет в районе Капитолийского холма.