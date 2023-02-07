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14 минут назад

Капитолий оградили забором перед обращением Байдена

Мария Иванова

Вокруг здания Капитолия в Вашингтоне возвели забор в преддверии выступления президента США Джо Байдена перед Конгрессом. Об этом сообщает CBS News.

Капитолий оградили забором перед обращением Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Двухметровый забор из черной металлической сетки возводят перед посланием президента третий год подряд. Впервые его поставили после попытки штурма Капитолия в январе 2021-го.

«Это травмирует наших детей и посылает сигнал о том, что с нашей страной и нашим Капитолием что-то не так. Наши дети видят это и спрашивают родителей: «Что случилось? Почему мы снова забаррикадировались?» - заявила каналу Дениз Крепп, мать двоих детей, которая живет в районе Капитолийского холма.

Несколько представителей федеральных правоохранительных органов заявили CBS News, что им не известно о каких-либо конкретных или достоверных угрозах Капитолию.

Президент США Джо Байден 7 февраля выступит со своим вторым обращением к Конгрессу, одной из главных тем выступления станет Украина - особенно в свете того, что Республиканская партия не согласна с масштабным финансированием Киева, писала The Washington Post.

В мире,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
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