Турция запретила въезд в пострадавшие от землетрясения города

Въезд гражданских автомобилей в турецкие города Хатай, Адыяман и Кахраманмараш запрещен на двое суток. Как сообщает местное издание Hurriyet, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Актай.

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По его словам, в ближайшие 48 часов въезжать и выезжать из городов может лишь техника, принадлежащая экстренным службам, и транспортные средства, которые доставляют грузы, связанные со стихийным бедствием.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Подземные толчки разрушили почти три тысячи зданий. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что эта катастрофа стала крупнейшим стихийным бедствием в стране с 1939 года. В стране объявлен семидневный траур, приспущены государственные флаги.

По последней информации, в Турции при стихийном бедствии погибли 3381 человек, почти 20,5 тысяч пострадали. В Сирии число жертв землетрясения превысило 700 жителей, травмы получили более 1430.