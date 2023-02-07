На Украине утвердили нового главу СБУ

Верховная Рада Украины поддержала назначение главой Службы безопасности страны ранее исполнявшего обязанности руководителя ведомства Василия Малюка . Об этом со ссылкой на депутата украинского парламента Алексея Гончаренко пишет РИА Новости.

Летом 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Причиной такого решения он назвал большое количество госизмен среди сотрудников силовых ведомств, в том числе и то, что более 60 работников органов прокуратуры и суда остались на территории РФ.