На Украине утвердили нового главу СБУ

Верховная Рада Украины поддержала назначение главой Службы безопасности страны ранее исполнявшего обязанности руководителя ведомства Василия Малюка. Об этом со ссылкой на депутата украинского парламента Алексея Гончаренко пишет РИА Новости.
«Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины», - отметил Гончаренко в своем Telegram-канале.
Летом 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Причиной такого решения он назвал большое количество госизмен среди сотрудников силовых ведомств, в том числе и то, что более 60 работников органов прокуратуры и суда остались на территории РФ.
Временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины был назначен Василий Малюк. C августа 2022 года он являлся также членом Совета национальной безопасности и обороны.